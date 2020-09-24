شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهدد بعدم استكمال الدوري في حال عدم تعديل جدول المباريات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هدد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعدم استكمال الدوري، وعدم خوض باقي المباريات المقبلة في الجدول الذي تم إعلانه.
وقال «منصور» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «بمنح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة، فرصة أخيرة لإنقاذ هذا الأمر».
وأضاف: «الزمالك لن يستكمل الدوري، ولن يخوض باقي المباريات إذا تم اعتماد نفس ترتيب هذه المباريات التي ستضع الفريق في مأزق قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا».
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