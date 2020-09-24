شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: حذرت محمود الخطيب من مخطط فايلر قبل شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي سيف زاهر إنه أول من حذر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من مخطط فايلر واستقراره على الرحيل عن قيادة الفريق الأحمر.

وأضاف «زاهر» في تصريحات تلفزيونية: «حذرت الكابتن محمود الخطيب من مخطط فايلر، ونصحته بحسم هذا الملف مبكرًا، ووضع النقاط على الحروف».

وتابع: «كان بإمكان الجميع تدارك الأمر مبكرًا قبل الدخول في هذه الأزمة، لكن أحدًا لم يهتم، ولم يهتموا بتحذيري، حتي وصلت الأمور لهذه المشكلة».