شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: تعنت اللجنة الخماسية مرفوض.. لسنا ناديا من إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن ما يحدث مع ناديه من تعنت من جانب اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، مرفوض شكلًا وموضوعًا، ولا يقبله عقل.
وأضاف «منصور»، في تصريحات تلفزيونية على قناة النادي: «نادي الزمالك نادي مصري يمثل مصر في البطولة الأفريقية، وليس نادي من إسرائيل عشان اللجنة الخماسية ولجنة المسابقات تقوم بعمل جدول مضغوط، وعدم منح الزمالك راحة كافية قبل السفر إلى المغرب قبل مباراة الرجاء في نصف النهائي الأفريقي».
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