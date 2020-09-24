شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلق على أنباء تفاوض الزمالك مع عمر خربين ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أنباء التفاوض مع السوري عمر خربين من خلال عقد جلسة معه.

ووجه الإعلامي خالد الغندور سؤالاً لمرتضى منصور عبر شاشة قناة الزمالك، حول عقده جلسة مع النجم السوري عمر خربين، مهاجم الهلال السعودي.

ونفى مرتضى عقد جلسة مع المهاجم السوري، مشيراً إلى أنه تواجد بالفعل في مدينة الرحاب قبل يومين ولكن ليس من أجل التفاوض مع خربين.

وكان خربين قد خاض تجربة بالدوري المصري مع فريق بيراميدز في الموسم الماضي.