شكرا لقرائتكم خبر عن ابتعد عن التدريب منذ 40 شهراً.. ماذا قدم باتشيكو عقب رحيله عن الزمالك؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عودة البرتغالي جيمي باتشيكو من جديد لقيادة فريق الكرة بالنادي خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون.

باتشيكو تولى تدريب الزمالك في ولاية سابقة قضى خلالها 82 يوماً على رأس الجهاز الفني للقلعة البيضاء، وخاض معه 12 مباراة جميعهم بالدوري وجقق الانتصار في 9 منهم وخسر في واحدة جاءت على يد إنبي، وتعادل في مباراتين.

ورحل باتشيكو هارباً من منصبه في الزمالك مع مطلع عام 2015، ووقع بعدها عقود تدريب فريق الشباب السعودي واستمر معهم لمدة 74 يوماً فقط، وقادهم في 10 مباريات فاز في واحدة وتعادل في 4 وخسر في 5.

غاب بعدها لمدة 17 شهراً عن مجال التدريب، وعاد من جديد لقيادة فريق بالدوري الصيني هو «تي جي تيدا»، واستمر في قيادته لمدة 300 يوماً من خلال 21 مباراة فاز في 6 وتعادل في 5 وخسر في 10 مباريات ورحل عن منصبه مع نهاية مايو من عام 2017.

ولم يقود باتشيكو أي فريق على مدار 40 شهراً ماضياً منذ رحيله عن تدريب الفريق الصيني.

Advertisements