شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. برشلونة يعلن انتقال مهاجمه لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة رسميًا انتقال المهاجم لويس سواريز إلى نادي أتلتيكو مدريد. ونشر برشلونة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل رسالة وداع لنجم الفريق السابق، كتب فيها: «بعد 6 مواسم في برشلونة، لويس سواريز ينتقل إلى أتليتكو مدريد. شكراً لويس. ستظل دائماً جزءاً من تاريخنا.. نتمنى لك كل التوفيق والنجاح في بقية مشوارك». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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