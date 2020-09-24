شكرا لقرائتكم خبر عن قبل باتشيكو.. 3 مدربين أجانب قادوا الزمالك في أكثر من ولاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين البرتغالي جيمي باتشيكو، مديراً فنياً لفريق الكرة بالنادي، في ولاية ثانية، وذلك خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان باتشيكو قد قاد الزمالك من قبل مطلع موسم 2014-2015، قبل الهروب من المهمة بشكل مفاجىء.

وعلى مدار تاريخ نادي الزمالك، تولى عدد من المدربين الأجانب المهمة في أكثر من ولاية وعادوا لأحضان قلعة ميت عقبة عقب الرحيل عن أسوارها.

رود كرول

المدير الفني الهولندي الذي تولى تدريب الزمالك في موسم 1997-1998 ونجح في تحقيق لقب الافرواسيوي مع الفريق ثم الرحيل والعودة في ولاية ثانية في موسم 2007-2008 وقيادة الزمالك للقب كأس مصر.

كابرال

نجاح باهر حققه البرازيلي كابرال مع الزمالك في ولايته الأولى موسم 2002-2003، وتحقيق 4 ألقاب مع القلعة البيضاء هي الدوري والسوبر المصري ودوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، ثم عاد كابرال في ولاية قصيرة أخرى بموسم 2004-2005 لم تكلل بالنجاح.

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هنري ميشيل

المدير الفني الفرنسي الراحل تولى تدريب الزمالك في ولايتين مختلفتين خلال موسمي 2006-2007 و 2009-2010، ولم يحقق مع الفارس الأبيض أي انجاز يذكر خلال الولايتين.