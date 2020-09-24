شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يوضح تفاصيل التعاقد مع باتشيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن تعيين البرتغالي جايمي باتشيكو مديرا فنيا للفريق الكروي بالقلعة البيضاء.

وأكد مرتضى منصور أن اللجنة الفنية أختارت باتشيكو بعد مفاضلة بينه وبين عدة مدربين أخرين، لكن تم الاستقرار على المدرب البرتغالي.

وتعاقد الزمالك مع باتشيكو لمدة نصف الموسم الجاري والموسم الجديد.

وقال مرتضى منصور إن باتشيكو معه ٣ مساعدين أجانب، بالإضافة لمدحت عبدالهادي، مدرب مساعد، وهو المصري الوحيد في الجهاز المعاون.