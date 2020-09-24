شكرا لقرائتكم خبر عن مليون و٣٠٠ ألف يورو راتب باتشيكو السنوي في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي للزمالك، أن البرتغالي باتشيكو، المدير الفني الجديد الذي تم تعييينه بشكل رسمي لقيادة الفريق الكروي الأول، سيحصل على مليون و٣٠٠ ألف يورو في الموسم.

وأشار مرتضى منصور إلى أنه تم تخفيض المبلغ الذي سيتقاضاه باتشيكو من مليوني يورو إلى مليون و٣٠٠ ألف فقط.