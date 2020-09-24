- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيقاف دي ماريا أربع مباريات لدوره في شجار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إيقاف دي ماريا أربع مباريات لدوره في شجار
الخميس 24 سبتمبر 2020
الخليج 365
أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إيقاف أنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان أربع مباريات لدوره في شجار خلال الهزيمة 1-صفر أمام أولمبيك مرسيليا هذا الشهر.
وأفلت دي ماريا في البداية من العقوبة لدوره في شجار اندلع في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي أقيمت في الدوري وتسبب في طرد نيمار ولافين كورزاوا ولياندرو باريديس من باريس سان جيرمان وبينديتو وجوردان أمافي من مرسيليا بعد تبادل اللكمات.
لكن دي ماريا خضع للتحقيق بعد أن قال أندريه فيلاس-بواش مدرب مرسيليا إن اللاعب الأرجنتيني بصق على أحد لاعبيه. ولم تذكر رابطة الدوري ما هو الخطأ الذي نال بسببه دي ماريا العقوبة.
وسيسري الإيقاف اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل مما يعني انه سيحق له المشاركة يوم الأحد في مباراة رانس لكنه سيغيب عن مواجهات أنجيه ونيم وديجون ونانت.
كما تحقق الرابطة في واقعة بين نيمار والفارو جونزاليز مدافع مرسيليا وستتخذ قرارا بعد الاجتماع القادم للجنة الانضباط في 30 سبتمبر أيلول.
وتم إيقاف نيمار لمباراتين بعد شجاره مع جونزاليس. واتهم نيمار اللاعب الإسباني بتوجيه إهانة عنصرية له وهو ما ينفيه المدافع.
كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف دي ماريا أربع مباريات لدوره في شجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.