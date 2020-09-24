شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: سنكمل الدوري في القصر العينى بسبب الإصابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك استكمال مسابقة الدوري المصري بسبب الإصابات الكثير.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي مع الإعلامى خالد الغندور:" سنكمل الدوري في القصر العيني بسبب الإصابات الكثيرة".

وعن تأجيل أفرقيا أكد :" الرجاء طلب يأجل مبارياتنا بسبب الكورونا في أفريقيا واللي كان انهاردة، بيلعبوا مع الوداد في الدوري أصلى الكورونا بتختفي محلي وتظهر في أفريقيا".

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن قيمة عقد باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأبيض مليون و300 ألف يورو.

Advertisements

أضاف " باتشيكو هيبدأ معانا يوم 25 سبتمبر وهيستلم بعد مباراة الجونة، عقده سينتهي نهاية الموسم المقبل.

تابع:" باتشيكو بيحقق بطولات و هو مدرب محترم ولم يطرد من أي ناد ولا يعمل منذ 3 سنوات وذلك بسبب رغبته في عدم تولي تدريب أي فريق لا يحبه وسيكون معه المدرب المساعد ومدرب أحمال والمصري الوحيد مدحت عبد الهادى".

وواصل:" شكلنا لجنة من إسماعيل يوسف وأحمد وأمير مرتضى وفاروق جعفر وكان معروض شخصيات كثيرة منهم جروس وتواصلنا معهم صوت بصورة بالفيديو ثم فيريرا وباتشيكو وبشكر طارق يحيى الذى لعب مباراتين في ظروف صعبة ولاعبون مصابين بسبب عمرو الجناينى".

وأكمل:" واستبعدنا لأن طموحه الأموال وليس البطولة وفيريرا اعتذر لى ولجماهير الزمالك بسبب عدم قدرته على التواصل مع مساعديه".