شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يختتم استعدادته لمواجهة حرس الحدود بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الخميس ، فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الثالثة عصرغداً الجمعة على استاد المكس بالاسكندرية فى الجولة 29 للدوري الممتاز ، حيث يخوض الفريق مرانه الاخير على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة فريقه التى تتوجه للأسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك استعداداً للمباراة.

ويعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش على دراسة مباريات فريق حرس الحدود فى الفترة الاخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف فى الفريق الساحلى قبل ملاقاته غداً ، وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش صفحة مباراة وادى دجلة التى أقيمت عصر الاثنين على جهاز الرياضة العسكرى فى إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وفاز بها الطلائع بهدف دون رد سجله عمرو جمال.

على الجانب الأخر ، حرص نادى طلائع الجيش على إقامة حفل تكريم للطفل الذى لاقي معاملة سيئة من محمد هلال لاعب وادى دجلة فى مباراة الفريقين حيث أحضر العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع تورتة فى وجود اللاعبين والجهاز الفني والمشجع الشهير "أمح"، لتكريم الطفل فى أجواء أسرية للغاية.

ومن جانبه، اعتذر محمد هلال لاعب وادى دجلة إلى طفل الملاعب عن الطريقة السيئة التى تعامل بها معه خلال مباراة الفريق أمام طلائع الجيش على استاد الجهاز الرياضة العسكرى، مشيراً إلى أنه كان تصرفه به بعض العصبية بسبب تأخر فريقه بهدف.

فى سياق مختلف، أعلن محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش، عن تلقيه عرضاً من نادى سموحة للانتقال إليه خلال الميركاتو المقبل بعد نهاية الموسم الجارى، وقال بسام فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم : مباراة الأمس كانت مفترق طرق بالنسبة لنا، ووضعنا كل الحسابات قبل المباراة وفوزنا منحنا أفضلية كبيرة حتى فى المواجهات المباشرة مع وادى دجلة، طموحى أكون متوجد ضمن اختيارات المنتخب وأبذل ما فى وسعى من أجل هذا الأمر.

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أضاف: كان هناك بعض المفاوضات مع عدة الأندية، ولكن مفاوضات بيراميدز انتهت تماماً، والمفاوضات الحالية مع فريق من الإسكندرية وبالتحديد نادى سموحة، وطلبت منهم عدم الدخول فى مفاوضات رسمية حتى يضمن الطلائع البقاء فى الدورى .

واصل: أصبح الآن لدينا فرصة لتسويق أنفسنا فجميع المباريات تنقل على الهواء ليس الأهلى والزمالك فقط، ولا يوجد فارق بين الأندية سوى فى الطموح فقط، وحتى الجهاز الفنى للمنتخب يتابع جميع الأندية وجميع اللاعبين، نعلم جيداً أننا لن نظلم فى الاختيارات ونعمل بقدر المستطاع للوصول للمنتخب.

استكمل: أميل إلى الأهلى أكثر من الزمالك فى التشجيع، ولكن فى أوقات أشجع الزمالك أمام الأهلى، بيصعب عليا فريق يكون كويس ويخسر، وحتى فى عائلتى الأمور متساوية نصفهم يشجع الأهلى ونصفهم يشجع الزمالك.

واختتم: الانضمام للأهلى أو الزمالك شرف، واذا تلقيت عرضاً من الفريقين فى وقت واحد سأختار الأهلى طبعاً.