شكرا لقرائتكم الخليج 365 يشكر القراء بعد تخطى حاجز المليون متابع عبر "السوشيال ميديا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح موقع الخليج 365 أن يقفز بمحتواه المتفرد والمختلف، إلى أكثر من مليون متابع عبر صفحة السوشيال ميديا بل تفوق على مواقع شهيرة، تقدم المحتوى الرياضى منذ سنوات عديدة، والعديد من المواقع الأخرى المتواجدة منذ سنوات.

وبعد وصوله لأكثر من مليون متابع عبر صفحة الفيس بوك داخل مصر، يتقدم "الخليج 365" بالشكر لقرائه، على ثقتهم فى جودة المحتوى الإخبارى والتحليلى للموقع، حتى تخطت عدد المشاهدات الملايين، وبات "الخليج 365" أحد عناصر اللعبة الأساسية بالنسبة لجماهير الكرة.

يوم تلو الآخر يحقق موقع الخليج 365 تقدما كبيرا فى سرعة وجودة تقديم المحتوى المعلوماتى الرياضى، والتوسع فى الانتشار بين جميع الفئات الجماهيرية، الأمر الذى منحه الأفضلية والأسبقية أمام بوابات رياضية من أقدم وأعرق المواقع المتخصصة، فى وقت قياسى.