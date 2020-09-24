شكرا لقرائتكم مرعي: هناك طرف ثالث في أزمة الزمالك مع كارتيرون.. وطولان كان أفضل مصري لتدريب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتقد عصام مرعي نجم الزمالك السابق أن باتشيكو مدرب متوازن يجيد الضغط والهجوم في الشوط الأول ثم يلجأ لدفاع المنطقة وتأمين المنطقة في الشوط الثاني واللعب بـ3 أو 4 دفندرات.

قال خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: إدارة الزمالك كانت موفقة في التعاقد مع باتشيكو لأن الفترة الحالية حساسة ولديه فكر على أعلى مستوى، مضيفا: دور مدحت عبد الهادي مهم للغاية في جهاز باتشيكو بتدريب الزمالك.

شدد: الشروط التعاقدية بين الأندية المصرية سبب اقدام المدربين الأجانب على الرحيل ويجب أن يكون الشط الجزائي كبير، موضحا: الزمالك فتح خزائنه في عهد كارتيرون وسدد مستحقات اللاعبين وحقق كل طلباته لتحقيق أحلام النادي.

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أردف: هناك طرف ثالث تسبب في أزمة الزمالك مع كارتيرون وخسر برحيله عن ميت عقبة وستبقى نقطة سوداء في السيرة الذانية الخاصة به وما حدث اهانة لمصر ومن الصعب عودته للعمل في مصر مرة أخرى

أضاف: حلمي طولان أكثر مدرب مصري قادر على تولي مهمة تدريب الزمالك في هذه الفترة الصعبة وقادر على تحمل الضغوط.