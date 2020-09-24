شكرا لقرائتكم طولان: أسعار اللاعبين في مصر مبالغ فيها ولا تتماشى مع الإمكانيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخطط حلمي طولان المدير الفني لإنبي للوصول للنقطة 45 في جدول الدوري قائلا: "هدفي تخطي النقطة الـ45 بجدول الدوري ويتبقى 6 مباريات بـ18 نقطة وأتعامل بواقعية مع جميع المباريات". قال خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "الأسعار المتداولة في سوق الانتقالات المصري مبالغ فيها للغاية وأرى أن العملية مبالغ فيها ولا تتماشى مع الإمكانيات الفنية". تابع: ليس هناك فوارق فنية موسعة بين لاعبي الدوري المصري والفوارق درجة أو درجتين بين اللاعبين، ولا يستحق اللاعبين في الدوري المصري هذه الأرقام من المبالغ التي يتم دفعها.

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