شكرا لقرائتكم جعفر: نبيه كان مرشحا للعمل في جهازالزمالك الجديد.. و باتشيكو الخيار الأفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق على أن باتشيكو كان أفضل الخيارات لتدريب الزمالك لأن هدفنا التعاقد مع مدرب يعرف الفريق واللاعبين وطموحات النادي وهو يعرف الفريق وهناك لاعبين كانوا موجودين وقت وجوده في تدريب الزمالك.

قال خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: باتشيكو أقرب شخص سيكون ملما بالفريق وظروف الفريق ، واللاعبين الحاليين أفضل من اللاعبين الذين تواجدوا مع باتشيكو في 2015 من ناحية اللعب الجماعي والمرونة.

كشف: باتشيكو طلب تواجد عضو مصري في الجهاز الفني لإبلاغه بظروف الفريق وينقل المعلومات المطلوبة للجهاز الفني.

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تابع: كان هناك مجموعة من الأسماء مطروحة لعمل مع باتشيكو قبل مدحت عبد الهادي مثل أيمن عبد العزيز وأسامة نبيه ولكن استقرينا على عبد الهادي باعتباره قريب من اللاعبين وكان يعمل في قطاع الناشئين.

أضاف: باتشيكو سيعمل بنفس طريقة لعبة كارتيرون 4 / 2 / 3 / 1 ولو لديه فكر سيطبقه من بعد الانتهاء من مباريات افريقيا.