شكرا لقرائتكم يحيى: مستمر مع الزمالك لحين قدوم باتشيكو.. وطبقت التدوير بين الحراس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك أن الفريق الأبيض كان يلعب تحت ضغوط كبيرة لاسيما وأن الدوري حسم ولكن هناك منافسة على المركز الثاني من أجل ضمان اللعب في دوري الأبطال بالنسخة القادمة.

قال خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: مرتضى منصور عندما تكلم عن مجاملتي للناشئين في مباراة أسوان شرحت له الموقف وبعدها تقبل موقفي ودعمني، مشيرا: "كنت سعيد بعد الفوز على طنطا لأنهم قدموا مباراة طيبة واقتربوا من الهبوط ولم يكن لديهم ما يبكون عليه، وواجهتهم تحت ضغوط بعد الهزيمة من أسوان".

أوضح: أشركت محمد أبو جبل وجنش تطبيقا لسياسة التدوير تحسبا للظروف وأبلغتهم بأنه سيكون بينهم تدوير لحين قدوم المدرب الأجنبي وكنت أنوي منح الفرصة لمحمد عواد أيضا، متابعا: جنش يتحمل معي المسئولية منذ تولي المسئولية بشكل مؤقت ومعه حازم إمام.

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شدد: سأتواجد في تدريب الزمالك اليوم الخميس وغدا الجمعة ولو رغب باتشيكو في قيادة المباراة القادمة فالقرار بيده ولو رفض سسأتولى قيادتها، مضيفا: لم أغير أسلوب كارتيرون حفاظا على الأداء حتى ولو لم أكن مقتنع بطريقة توظيف اللاعبين,

شدد: من الصعب أتواجد مع باتشيكو لاسيما أنني سبقت وعملت مدير فني ومن المتوقع أن يقلق مني المدرب وقد أخلق له مشاكل وتوتر في عمله وأنا لا أرغب في ذلك وأنا مستمر في قطاع الناشئين وعملي في القناة.