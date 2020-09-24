شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: هروب باتشيكو كان من 5 سنين لسوء تفاهم ومصلحة الزمالك الأهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الزمالك، أن مسألة هروب البرتغالى جيمى باتشيكو مدرب الزمالك الجديد، منذ 5 سنوات كان بسبب سوء تفاهم ومصلحة الزمالك الأهم.

وقال أمير مرتضى منصور في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة": "بدأنا البحث عن المدرب تانى يوم من هروب كارتيرون وكونا لجنة من فاروق جعفر وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى وأنا، وطول الوقت كنا بنتكلم مع مدربين منذ ذلك الوقت حتى حسم التعاقد مع باتشيكو إمبارح".

وأضاف أمير مرتضى: التعاقد مع البرتغالى باتشيكو لمدة سنة وهيجيب 3 مساعدين وبذلك هنشكر الموجودين حاليا، وسيصل السبت المقبل وسيقدم مساعديه ووظيفة كل منهم".

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وتابع أمير مرتضى: مصلحة الزمالك فوق كل حاجة وهروب باتشيكو كان من 5 سنين وحصل سوء تفاهم بينه وبين الزمالك وقتها أدت إلى هروبهـ ولكن الوقت الدنيا أتغيرت واتفقنا على كل حاجة لأن مصلحة الزمالك أهم من كل شيء، والدليل لو كان بيتعامل وحش أو أي شيء كان رفض أنه يأتي تانى، وإحنا عندنا قناعات كبيرة به".

أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن تعيين باتشيكو مدير فنيا للزمالك خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذى فسخ عقده مؤخرا مع الفريق الأبيض.

وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادى، ان البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك ، وقع علي عقود توليه تدريب الفريق منذ قليل، خلفا للفرنسي كارتيرون المدير الفني الحالي للتعاون السعودي والذي فسخ تعاقده مع الزمالك منذ أيام.

وكان باتشيكو هو متصدر المشهد منذ البداية الا ان طلباته المالية كانت سببا في تعطل المفاوضات، وعقب فشل الزمالك في التعاقد مع مدير فني اجنبي جديد خلال الفترة الماضية ، اضطر مسئولي الزمالك للموافقة علي الطبات المالية المرتفعة للمدير الفني ليصبح علي بعد خطوات بسيطة من العودة للزمالك.