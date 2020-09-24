شكرا لقرائتكم علي عاشور: المقاصة لم يحسم الاستمرار في الدوري حتى الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتبر علي عاشور المدير الفني الجديد للمقاصة أن المهمة صعبة ونأمل التوفيق مع مجموعة اللاعبين ونحقق شيء طيب في المباريات الست المتبقيين. قال خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: ايهاب جلال مدرب كبير وبصمته كانت واضحة ولدي ثقة في قدراتي وقدرات لاعبي المقاصة ولست قلق. Advertisements شدد: المقاصة لم يحسم الاستمرار في الدوري حتى الآن، وطالبت لاعبي المقاصة باغلاق صفحة رحيل ايها جلال والتركيز في المرحلة القادمة. اختتم: اتمنى المساندة من الجميع وعودة المقاصة لسابق عهده ولديه لاعبين كبارا في كل المراكز.

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