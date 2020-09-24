شكرا لقرائتكم محمد عادل حكما لمباراة الإسماعيلي وبيراميدز بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اسماء حكام مباريات الخميس على النحو التالي:- وادي دجلة وسموحة محمد يوسف "حكم ساحة" أسامة عبد اللطيف "مساعد أول" أحمد لطفي"مساعد ثان" محمد سعد "حكم رابع" محمد أبو خاطر "حكم فيديو" مبروك نبيل "مساعد حكم فيديو" المصري والانتاج الحربي محمود ناجي"حكم ساحة" رجب محمد"مساعد أول" ماجد المليجي"مساعد ثان" عبد الرحمن محمد"حكم رابع" أحمد الغندور"حكم فيديو" Advertisements سعيد حمزة"مساعد حكم فيديو" الجونة وأسوان أمين عمر"حكم ساحة" محمود أبو الرجال"مساعد أول" سمير جمال"مساعد ثان" محمد إبراهيم"حكم رابع" محمد سلامة"حكم فيديو" عمرو رمضان"مساعد حكم فيديو" الإسماعيلي وبيراميدز محمد عادل"حكم ساحة" يوسف البساطي"مساعد أول" أحمد نوفل"مساعد ثان" حسن سعدي"حكم رابع" صبحي العمراوي"حكم فيديو" عمرو عايد"مساعد حكم فيديو

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