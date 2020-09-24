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جدة - عمرو شويل مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم تقام اليوم الخميس 4 مباريات ضمن منافسات الجولة 29، فى الدورى العام، حيث سيلتقى وادى دجلة نظيره سموحة فى الساعة 3.30 عصرا، بينما يقام مواجهتين فى تمام الساعة 5.30 مساء حيث يستضيف الجونة نظيره أسوان ، فيما يواجه المصري منافسه الانتاج الحربى ، وتخختم المباريات بمواجهة الاسماعيلي وبيراميدز فى تمام الساعة 8 مساء. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم وادي دجلة ضد سموحة

يخوض نادى سموحة، مواجهة صعبة أمام فريق وادى دجلة فى إطار مباريات الجولة الـ 29 من بطولة الدورى العام والتى ستقام باستاد بتروسبورت فى الثالثة والنصف مساء الخميس. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم المصري ضد الإنتاج الحربي

Advertisements فيما يستدرج المصرى البورسعيدى منافسه الإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، فى الساعة الخامسة والنصف عصر اليوم، الخميس، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام، مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجونة ضد أسوان

ويستضيف نادى الجونة نظيره أسوان بقيادة أحمد كشرى فى الساعة بمنافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام والتى تقام على ملعب خالد بشارة. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الإسماعيلي ضد بيراميدز

وفى قمة مباريات الجولة يلتقى الإسماعيلى نظيره بيراميدز، المقرر لها الثامنة مساء اليوم الخميس على استاد الإسماعيلية بالجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 24 -9 -2020

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