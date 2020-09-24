شكرا لقرائتكم تاكيس جونياس: المصريون كلهم تفاجئوا بانتقال رمضان صبحى وأتمنى تدريبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اليونانى تاكيس جونياس مدرب وادى دجلة السابق، أن المصريين كلهم تفاجئوا بانتقال رمضان صبحى من الأهلى إلى بيراميدز لأنه الأفضل حاليا بمصر.

وقال تاكيس جونياس خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تتايم سبورت 2: المصريين كلهم اتفاجئوا بانتقال رمضان صبحى من الأهلى إلى بيراميدز وليس أنا فقط، ولو كان انتقل من بيراميدز إلى الأهلى لكان شيئا طبيعيا وهو ما يؤكد تفكير بيراميدز في تحقيق البطولات".

وأضاف مدرب دجلة السابق: "لو درب بيراميدز أضمن لك أنه يقدم فورمة أكبر من ذلك بنسبة 100 % لأنه أفضل لاعب حاليا وأكثر لاعب أتمنى تدريبه، وأنه كان يقدم مباريات كبيرة أمام الزمالك وبيراميدز على عكس الأهلى".

وتابع مدرب دجلة السابق: "لدى عرضين رسميين حاليا من أندية الدورى الممتاز الآن، ولكن من الصعب تولى قيادة فريق فى هذا التوقيت فى ظل ضغط المباريات الحالى ولكن أفضل العمل من بداية الموسم المقبل".

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وأضاف مدرب وادى دجلة السابق: لم أتلقى عرضا رسميا من الزمالك ولكن كان هناك عرضا من أحد الوكلاء فقط، ولا أعلم كم المدة التى احتاجها لتحقيق الإنجاز مع الأهلى أو الزمالك أو بيراميدز، ولكن أضمن لك اختيار اللاعبين التى تنفذ الخطة المطلوبة وتحقيق البطولات في النهاية.

وتابع تاكيس جونياس: "أرى أن الجميع يعلم طريقة لعبى وإمكانياتى ولكن أحتاج للاعبين متميزين لسرعة عملية التكيف وأحقق معهم الإنجازات والنتائج تأتى مبهرة بعد العمل وإمكانية اللاعبين تساعد المدربين، وأكبر مثال هو كلوب الذى لم يفعل شيئا فى البداية ولكن بعد ذلك حقق النتائج المبهرة، فالوقت هو الفيصل لتحقيق مشروعك وكلوب احتاج 4 سنوات لتحقيق الدورى الإنجليزى".

وأوضح مدرب جلة السابق: أنه حاليا جاهز لقيادة الفرق الكبرى لتحقيق لإنجازات، وسعيد بترشحى لتدريب المنتخب ولكن أفضل أن أدرب فريق كبير قبل خطوة المنتخبات في نفس البلد لأن ذلك سيساعدك في مهمتك لأن المنتخب سيضم لاعبين من الفريق الذى دربته، فسيكون سهل عليهم مساعدة الباقى في استيعاب الطريقة، وفخور بفترة قيادتى لنادى وادى دجلة وجعلت لهم أسلوب معين ومختلف عن أى فريق بالدورى، وأشكر ماجد سامى رئيس دجلة الذى أعطانى كل حقوقى وهو الشىء الغريب في الأندية المصرية".