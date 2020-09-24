شكرا لقرائتكم بكرى سليم: اللى عمل إيهاب جلال يعمل مليون غيره ومحمد إبراهيم سيحدد وجهته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد بكرى سليم المدير التنفيذي لنادى مصر المقاصة، أن اللواء محمد عبد السلام لم يتوقع ما فعله إيهاب جلال وقيامه بشكوى المقاصة إلى اتحاد الكرة.

قال بكرى سليم في مداخلة مع إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت 2: "ما فعله إيهاب جلال هو صدمة كبيرة لنا وللواء محمد عبد السلام وده شرخ كبير في علاقتنا مع المدرب، ولم نتوقع رحيل إيهاب جلال بهذه الطريقة وفسخ تعاقده في اتحاد الكرة".

وأضاف المدير التنفيذي لنادى مصر المقاصة: "أن المقاصة ومحمد عبد السلام لهم فضل كبير بعد ربنا على إيهاب جلال لأن النادى هو اللى عمل اسمه ولم يراعى الأزمة المالية التي نمر بها مثل باقى الأندية، واللى عمل إيهاب جلال هيعمل مليون غيره".

Advertisements

وتابع بكرى سليم: "عمرنا ما أكلنا فلوس حد واللواء محمد عبد السلام راح للفريق النهاردة على الرغم من قيامه بإجراء عملية مياه بيضاء في عينه ليؤكد التزامه بالمستحقات المتبقية وكل اللاعبين وصلهم أكتر من 72 % من فلوسهم".

وقال بكرى سليم: "محمد إبراهيم لاعب محترم جدا وعرف أن المقاصة له صاحب فضل عليه في إعادته للملاعب مرة أخرى وجعله أفضل صانع ألعاب حاليا في مصر، والمقاصة تحت أمر محمد إبراهيم في اختيار النادى الذى يرغب في الانتقال له".