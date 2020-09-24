شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يتعاقد مع عبدالرحمن اليامي 3 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي تعاقده مع المهاجم عبدالرحمن اليامي لمدة 3 سنوات قادما من صفوف فريق الحزم.

وسبق لليامي اللعب لفريقي الهلال والفيحاء قبل الانتقال إلى الحزم خلال المواسم الماضية، حيث شارك معه في 9 لقاءات خلال الموسم الماضي منها 4 كأساسي، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أخرى.

وكان اتحاد جدة قد أعاد مهاجمه الصربي أبكسندر بريوفيتش بعدما تعاقد معه في يناير من عام 2019 ليلعب مع النادي حتى ديسمبر الماضي.

وأنهى النادي الغربي الموسم الماضي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الحادي عشر بعدما ضمن البقاء في الجولة الأخيرة بالفوز على العدالة.