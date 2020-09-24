السويد تواجه روسيا في موسكو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم أمس الأربعاء أن المباراة الدولية الودّية بين منتخب بلاده ونظيره الروسي التي كانت مقررة في الثامن من أكتوبر المقبل في ستوكهولم، ستقام في موسكو، بعدما رفضت الحكومة المحلية رفع القيود المفروضة على السفر من خارج الاتحاد الأوروبي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتحظر السويد في إطار مكافحتها انتشار الوباء دخول المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي وهو ما ينطبق على روسيا.