العـنبـري: مواجهة بيـرسـبوليـس أصعب مـن التعـاون

أكد عبدالعزيز العنبري مدرب الفريق الأول بنادي الشارقة أهمية لقاء فريقه حين يواجه اليوم الخميس فريق بيرسوبوليس الإيراني، معرباً عن آماله بتقديم مباراة طيبة وتحقيق نتيجة إيجابية.

وقال في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الشارقة وبيرسبوليس: «نتيجة مباراتنا أمام التعاون كانت كبيرة وغير متوقعة وأشكر اللاعبين على جهدهم في المباراة والجمهور على مساندتنا ويجب أن ندخل مباراتنا الأخيرة ونحن في قمة تركيزنا لاغتنام فرصتنا المواتية للصعود لثمن النهائي في البطولة».

وعن رؤيته لأسلوب منافسه الفريق الإيراني، قال العنبري: «طريقة لعب بيرسوبوليس تختلف عن التعاون فهم لا يعطون المنافس مساحات ويضغطون بشكل أوضح ونحتاج لأن نؤدي بشكل أفضل من مبارياتنا الثلاث السابقة كون هذه المباراة تقودنا للتأهل مباشرة وهي صعبة للفريقين ونأمل ان تكون نهايتها سعيدة بالنسبة لنا».

وأكد حارس مرمى فريق الشارقة عادل الحوسني جاهزية لاعبي الفريق للمباراة، وقال: «ندخل المباراة بتركيز عال ونسعى للفوز بها والصعود بالفريق للدور الثاني من البطولة، نتوقع مباراة قوية من الفريقين وتنافساً كبيراً، أنا كحارس مرمى واللاعبين في كل الخطوط يجب أن نكون جميعاً في قمة التركيز طوال ال90 دقيقة واللعب بقوة حتى نتمكن من الخروج بالنتيجة المرجوة».