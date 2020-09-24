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عرض أمريكي لشراء بيرنلي

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شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أمريكي لشراء بيرنلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت مصادر أن مجموعة ايه.ال.كيه كابيتال الأمريكية للاستثمارات تجري مباحثات لشراء نادي بيرنلي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم. وهذه الخطوة أحدث دليل على تجدد اهتمام المستثمرين الأمريكيين بأندية الممتاز بعد تقارير عن اهتمام جهات أمريكية بشراء وست هام يونايتد وساوثامبتون.

وقالت المصادر إن الاستحواذ سيتم على حصة الأغلبية وبالتالي القيام بدور مباشر في إدارة شؤون النادي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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