شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أمريكي لشراء بيرنلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت مصادر أن مجموعة ايه.ال.كيه كابيتال الأمريكية للاستثمارات الرياضية تجري مباحثات لشراء نادي بيرنلي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم. وهذه الخطوة أحدث دليل على تجدد اهتمام المستثمرين الأمريكيين بأندية الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تقارير عن اهتمام جهات أمريكية بشراء وست هام يونايتد وساوثامبتون.
وقالت المصادر إن الاستحواذ سيتم على حصة الأغلبية وبالتالي القيام بدور مباشر في إدارة شؤون النادي.
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