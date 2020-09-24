بيدرو: الملاعب بلا جمهور كالحدائق بلا زهور

قال البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين: «علينا أن نقاتل حتى النهاية وفقاً لاستراتيجيتنا في جميع المباريات، وندرك جيداً أننا سنواجه أفضل فرق المجموعة الذي يمتلك لاعبين مميزين، ويسعى إلى الفوز بهذه البطولة، ونحن مستعدون للمواجهة، وسنعمل على إظهار إمكاناتنا الحقيقية، وهدفنا الفوز بالنقاط الثلاث».

وعن نتائج فريقه خلال المباريات المضغوطة بمرحلة المجموعات، قال: «قبل أن ندخل المواجهات كنا ندرك جيداً أن التفاصيل الصغيرة في مثل تلك المسابقات دائماً ما تحدث الفرق، خصوصاً أننا نلعب في أقوى مجموعات البطولة، والواقع يؤكد أننا دخلنا جميع مبارياتنا بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاث، وبعد التعادل في الجولة الثالثة، قاتلنا لإحراز الفوز في مباراة الإياب وخاطرنا أمام المنافس، ما اضطرنا إلى فتح المساحات، وفي الوقت الذي أهدرنا فيه فرصاً للتسجيل استقبلت شباكنا الأهداف.

واختتم حديثه قائلاً: «عدم حضور الجماهير إلى المدرجات لا يؤثر في اللاعبين فقط، ،وفي اعتقادي أن ملاعب كرة القدم بلا جمهور كالحديقة بدون أزهار .