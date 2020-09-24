شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: النصر لا يخشى أحداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أكد البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي، أن فريقه سيواجه الخميس واحداً من أقوى الفرق في آسيا وهو العين الإماراتي، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من تأهل النصر وخروج العين من المرحلة المقبلة في دوري أبطال آسيا فإن المباراة تحتفظ بقيمتها بين فريقين كبيرين.
وتابع فيتوريا خلال المؤتمر التقديمي للقاء الذي يدور على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة: «فريق العين يمتلك مدرباً محترماً ولديه طاقات من اللاعبين التي تستطيع تقديم مباراة كبيرة».
وزاد: «فلسفتي ثابتة، أنا أبحث عن الفوز في جميع المباريات، ولا يهمني في المراحل القادمة من البطولة من أقابل، المهم لدي أن يكون فريقي بأفضل وضعية».
وأضاف المدرب البرتغالي، أنه لا يعتمد على لاعب بعينه فقال: «أنا أدرب فريقاً مرصعاً بالنجوم وليس 11 لاعباً فقط، في النصر مجموعة من الشباب التي ستكون ذات شأن بعد عامين في المنتخب السعودي.
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