«ويفا» يعلن قائمة مختصرة لجوائز الأفضل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) القائمة المختصرة النهائية للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في القارة العجوز عن الموسم المنصرم، وضمت ثنائي بايرن ميونيخ الألماني، الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي وحارس المرمى المخضرم مانويل نوير، إلى جانب البلجيكي كيفن دي بروين.

وبالنسبة لجائزة أفضل مدرب المستحدثة، فستكون ألمانية كون المرشحين الثلاثة هم: هانزي فليك (بايرن ميونيخ) ويورجن كلوب (ليفربول) ويوليان ناغلسمان (لايبزيج).

ولدى السيدات، تتنافس نجمة منتخب إنجلترا لوسي برونز على الفوز، مع الفرنسية ويندي رينار، إلى جانب الدنماركية بيرنيل هاردر.