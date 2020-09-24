شباب الأهلي يتأهل إلى ثمن نهائي أبطال آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء مباراة الهلال السعودي وشباب الأهلي دبي، أمس الأربعاء، في الدوحة ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب؛ بسبب تواجد 11 لاعباً فقط في قائمة الفريق السعودي، وبذلك يعد شباب الأهلي فائزاً في المباراة، واعتبر الاتحاد الآسيوي الهلال منسحباً من البطولة حسب اللوائح، وتأهل عن المجموعة إلى ثمن النهائي فريقا شباب الأهلي دبي وباختاكور الأوزبكي.

وسيواجه شباب الأهلي في دور ال16 فريق الأهلي السعودي متصدر المجموعة الأولى باعتبار أن فريق باختاكور الأوزبكي ضمن صدارة المجموعة الثانية؛ لتفوقه بالمواجهات المباشرة على «الفرسان»، ولكل 7 نقاط.

هذا وأصدر الاتحاد الآسيوي بياناً ذكر فيه: أخفق نادي الهلال السعودي في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعباً؛ من أجل خوض المباراة ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي؛ وذلك بحسب المادة 4.3 من اللوائح الخاصة لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19، وبالتالي تم اعتباره منسحباً من البطولة. وتم اعتبار جميع المباريات التي خاضها نادي الهلال الذي قام بتقديم قائمة تضم 11 لاعباً للمباراة، لاغية وغير محتسبة؛ وذلك بحسب المادة 6 من تعليمات دوري أبطال آسيا، وبالتالي فقد تأهل باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي دبي إلى دور ال16.

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على خط آخر، يتطلع الشارقة للتأهل للمرة الأولى في تاريخه؛ عندما يلاقي برسبوليس في مواجهة حاسمة للفريقين ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

ويتصدر الدحيل المجموعة ب9 نقاط، ويتقدم بفارق نقطتين على كل من الشارقة وبرسبوليس، وثلاث على خصمه المقبل التعاون السعودي.

ويخوض العين مساء اليوم مباراته السادسة والأخيرة في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا أمام شقيقه النصر السعودي ضمن مباريات المجموعة الرابعة التي يتصدرها ممثل السعودية وتأهل رسمياً برفقة السد القطري إلى الدور الثاني.