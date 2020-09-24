اتفاقية رعاية بين شركة النصر لكرة القدم والنابودة للسيارات «أودي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت شركة النصر لكرة القدم اتفاقية رعاية استراتيجية مع شركة النابودة للسيارات «أودي»، يتم بموجبها توفير الموزع الحصري لـ«أودي» في دبي والإمارات الشمالية مجموعة من السيارات لأعضاء الفريق الأول. وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية مساء الثلاثاء في استاد آل مكتوم بنادي النصر، وقام بتوقيعها كل من سعيد علي العامري المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم وعلي سيف النابودة المدير العام لشركة النابودة للسيارات «أودي»، بحضور كل من طارق الجناحي نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، وعادل شاكري عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، وعلي المطوع عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم.

وأعرب سعيد علي العامري عن اعتزاز نادي النصر بإبرام اتفاقية رعاية استراتيجية مع شركة النابوده للسيارات «أودي» التي تعد من المؤسسات الوطنية المتميزة، مبيناً حرص العميد على عقد العديد من الشراكات الاستراتيجية التي تعزز من موارد النادي وتساعده على تحقيق أهدافه وطموحاته المستقبلية.

وأشار علي النابودة إلى أن الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص تلعب دوراً مهماً في الحياة العامة، مبيناً أنها فرصة مناسبة للتعاون مع العميد أول نادٍ تأسس في دولة الإمارات، مؤكداً تطلعه إلى هذا التعاون المميز بين النابودة للسيارات وشركة النصر لكرة القدم.