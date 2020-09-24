شكرا لقرائتكم خبر عن كوراتولو فارس رئيسي لإسطبلات أحمد بن راشد بدءاً من الموسم الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المهندس محمد سعيد الشحي، مدير مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عن انضمام الفارس الدولي ريان كوراتولو كفارس رئيسي لإسطبلات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في جبل علي، اعتباراً من الموسم الجديد للسباقات 2020-2021 الذي سينطلق في أواخر أكتوبر المقبل. وأعرب الشحي عن ترحيبه بقدوم الفارس الجديد، واكتمال منظومة العاملين لدى المدرب نيكولاس باشلارد، وأضاف: «خلال الصيف برزت بعض التحديات البيئية في المضمار تطلبت إرسال بعض الخيول إلى إسطبل زعبيل لبعض الوقت، حتى زوال الظرف وعودة الأمور إلى طبيعتها». وتابع: «خلال الصيف تواصلت أعمال صيانة واستدامة أرضية مضمار جبل علي، حيث تم إرسال عينات منها إلى مختبرات بالولايات المتحدة للفحص، وكانت النصائح والملاحظات التي وردتنا بشأنها مفيدة للغاية في وضع اللمسات الأخيرة، وعليه سيكون المضمار في الموسم الجديد في أفضل حال، وهي بالطبع أرضية رملية ولا يتوقع منها بالطبع أن تكون خالية من الرمل المتطاير (كيك باك)، ولكنها ستكون آمنة للفرسان والخيول». وتعليقاً على انضمامه لإسطبلات جبل علي، قال الفارس كوراتولو: «كل الشكر لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لإعطائي هذه الفرصة وآمل في اقتفاء آثار عدة فرسان متميزين سبقوني في قيادة خيول إسطبلات جبل علي. كان هدفي منذ مدة قيادة الخيول في دولة الإمارات، لا سيما ميدان، واستمتع بقيادة الخيول في التدريبات وحققت بعض النجاحات مع الخيل العربية، وآمل في الحصول على فرص في تلك السباقات على نطاق الدولة».