شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للرياضات الجليدية» يستعد لعودة النشاط الرياضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد نادي أبوظبي للرياضات الجليدية لعودة أنشطته الرياضية بعد توقف دام سبعة أشهر بسبب جائحة «كورونا» في إطار حرصه على الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة للحفاظ على سلامة اللاعبين والطاقم الفني والإداري بالنادي. وأصدر النادي اليوم الأربعاء بياناً أكد فيه أن مجلس أبوظبي الرياضي أعطى الضوء الأخضر لبدء الاستعداد لعودة الأنشطة في الرياضات الجليدية شريطة تطبيق الإجراءات الاحترازية حسب بروتوكول المجلس، وكذلك الإجراءات المحددة من الجهات المختصة التي تحرص على سلامة أفراد المجتمع. ولفت البيان إلى أنه على الفور أصدر النادي قراراً بتشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ متطلبات بروتوكول المجلس لعودة النشاط، ومنها تحديد نقاط التباعد الجسدي والتعقيم المستمر وبوابات الدخول المزودة بكاشف الحرارة وبوابات للخروج والمفحص الطبي للاعبين والإداريين والعاملين والتوعية المستمرة داخل المنشاة الرياضية. وعبر لاعبو ولاعبات هوكي الجليد عن سعادتهم البالغة بقرب عودة النشاط الرياضي، مثمنين جهود النادي ومجلس أبوظبي الرياضي للحفاظ على سلامتهم خلال الفترة الماضية، وما يوفره النادي من برامج وآليات لتمكين اللاعبين من العودة لممارسة رياضة هوكي الجليد خاصةً أن الاستحقاقات المهمة المقبلة تتطلب الانخراط سريعاً في التدريبات لرفع اللياقة البدنية والاستعداد الفني. وأكد البيان أن موافقة مجلس أبوظبي الرياضي تدعم عودة النشاط الرياضي في صالات التزلج وأن الموافقة جاءت في الوقت المناسب لانطلاق الموسم الرياضي المتمثل في المشاركة بدوري الإمارات لهوكي الجليد، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة لهوكي الجليد والبطولات القارية والعالمية، ويبذل النادي جهداً كبيرا لتطبيق متطلبات مجلس أبوظبي الرياضي للحصول على الموافقة النهائية لعودة النشاط بعد زيارة وفد المجلس للنادي والاطلاع على تجهيزاته الكاملة. ومن المقرر أن تبدأ آلية عودة النشاط الرياضي بالتدريبات للفريق الأول في أبوظبي والعين «ستورمز» و«ذيبز» للرجال والسيدات، ومن ثم تدريجياً لبقية الفرق حسب تقييم الالتزام بشروط بروتوكول المجلس والإجراءات الاحترازية ونتائج الفحص الطبي الدوري، ويتطلع منتسبو مدرسة الهوكي ومدرسة التزلج بشغف لموعد استئناف الحصص التدريبية والتي يأمل النادي أن تكون في أقرب وقت. من ناحية أخرى أكد بيان النادي أنه تجري حاليا دراسة عدد من المبادرات لإدراجها ضمن مبادرات «فخر الوطن» الهادفة إلى تقدير جهود المخلصين وتضحياتهم في الخطوط الأمامية في أوقات الطوارئ والأزمات، حرصاً من النادي على دعم تلك الجهود وتشجيع خط الدفاع الأول لتفانيهم لحماية أفراد المجتمع من وباء «كورونا».