دبي تحتضن «محاربي الإمارات» لأول مرة في تاريخ البطولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: محمد مصطفى كشفت اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات» لفنون القتال المختلطة عن اكتمال الاستعدادات النهائية لتنظيم النسخة 13 الجمعة في إمارة دبي وذلك لأول مرة في تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 2012، وتحتضن قاعة «الروتندا» بفندق سيزر بالاس بجزيرة بلو ووترز منافسات البطولة. وعقدت اللجنة المنظمة أمس مؤتمراً صحفياً في مدينة دبي كشف خلاله فؤاد درويش، رئيس اللجنة ومدير عام شركة بالمز الرياضية، النقاب عن تفاصيل النسخة المرتقبة، مؤكداً أن استضافة هذه النسخة في دبي تعتبر خطوة هامة في مسيرة الإنجازات الحافلة ومنصة انطلاق نحو العالمية والتي تبدأ بتنفيذ نسخة واحدة على الأقل في كل إمارة من إمارات الدولة ومن ثم التحليق بالبطولة نحو آفاق العالمية. وتقدم درويش بخالص الشكر والتقدير إلى القيادات الرياضية في الإمارة على رأسها مجلس دبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على التعاون اللامحدود والدعم الهائل الذي لاقته البطولة لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة لجائحة فيروس كورونا المستجد الذي مازال يعاني منه العالم بأسره. كما أعرب عن امتنان أسرة البطولة وكل من شارك فيها من مقاتلين على مدار 12 نسخة سابقة إلى إمارة أبوظبي وقيادتها الرشيدة، مؤكداً أن البطولة ستظل مدينة بنجاحها وما حققته من نتائج باهرة واسم لامع في سماء فنون القتال المختلطة إلى أبوظبي، وأشار إلى حتمية عودة البطولة إلى موطنها الأصلي في نسخٍ قادمة. وتتضمن البطولة 13 نزالاً بين 26 مقاتلاً من 21 دولة، حيث يشهد النزال الرئيسي أول دفاع للعملاق البريطاني تشي لويس باري (0-8) عن لقبه في وزن الثقيل ضد أقوى الخصوم الذين واجههم حتى الآن وهو البرازيلي المخضرم فابيو ملدنادو (14-26) صاحب الخبرة والباع الطويلين في القتال على مختلف الحلبات من بينها يو اف سي التي واجه فيها أعتى الأسماء مثل كلوفر تيكشيرا وجوي بيلتران وكوري أندرسن وستيبي ميوتشيش بطل يو اف سي الحالي في وزن الثقيل. ويشهد النزال الرئيسي المشترك مواجهةً حاميةً بين مقاتليَن يتمتعان بمستوى فني متقدم للغاية هما الداغستاني إسلام محمدوف (1-18) قريب النجم حبيب نور محمدوف وزميله في التدريب ضد الكوري الجنوبي كيونغ بيو كيم (2-9)، حيث يسعى محمدوف من خلال هذه المواجهة إلى استعادة سلسلة انتصاراته المتتالية بعد أن انتهى نزاله الأخير بالتعادل في أكتوبر الماضي بعد 17 انتصاراَ متوالياً. وتحتوي هذه النسخة على مشاركة العنصر النسائي في نزالين في فئة النزال الاول بين وجهين جديدين يشاركان لأول مرة في البطولة بين اليونانية كريستينا ستليو (3-6) والأسترالية كيسي أونيل (0-4)، وفي ثانية المواجهات النهائية تعود الفرنسية مانون فيورو (1-5) بعد أن قدمت واحداً من أقوى النزالات في تاريخ البطولة خلال النسخة 12 الماضية عرضت من خلاله مزيجاً بين المهارة الفنية والقوة البدنية والقدرة. وتلتقي فيورو هذه النسخة بالهولندية نعومي تتاروغلو (2-3). وفي عودته لحلبة محاربي الإماراتي، يواجه الكويتي صاحب الشعبية الجارفة عبد الله البوشهري (1-7) أقوى خصومة على الإطلاق الإيرلندي دين باري (1-2) بطل الكيك بوكس العالمي الأسبق.