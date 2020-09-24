«الاتحاد الدولي» يوقف انتخابات سباحة الامارات بعد فتح باب الترشح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أوقف الاتحاد الدولي للسباحة «فينا»، إجراء انتخابات تشكيل مجلس اتحاد الإمارات للسباحة، وكرة الماء، والغطس للدورة المقبلة، 2020-2024، والتي كانت مقررة يوم 21 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحسب الموعد الذي حددته لجنة الانتخابات برئاسة محمد العامري، وفق البرنامج الزمني الموضوع الذي تم تعميمه على الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد في وقت سابق، وعلى أساسه تم فتح باب الترشح يوم 17 من الشهر الجاري، على أن يغلق في الثانية عشرة من ظهر يوم 27 من سبتمبر/ أيلول الجاري.

وخاطب اتحاد السباحة وكرة الماء والغطس الأندية، الأربعاء، بتعميم من الاتحاد ممهوراً بتوقيع أمينه العام عبد الله الوهيبي، ذكر فيه أن الاتحاد الدولي للسباحة وجّه الاتحاد الإماراتي بألا يتم البدء بإجراء العملية الانتخابية للاتحاد حتى يتم الاعتماد النهائي للوائح من قبل الاتحاد الدولي، وأنه سيتم إخطار الأندية بالتواريخ والتوقيتات الجديدة للعملية الانتخابية بعد اعتماد التعديلات من الاتحاد الدولي.

جدير بالذكر أن الجمعية العمومية لاتحاد السباحة وكرة الماء والغطس، كانت قررت في اجتماعها غير العادي «الأخير» بالأغلبية استبعاد من أمضوا دورتين متتاليتين، أو منفصلتين في رئاسة أو عضوية الاتحاد من الترشح لدورة ثالثة ليصار للتنفيذ اعتباراً من الدورة المقبلة 2020 - 2024، بعد مناقشات ساخنة، لتنتهي العمومية إلى تعديل صياغة الفقرة الخامسة من المادة 19 لتقضي بأنه «لا يجوز لمن شغل منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة لدورتين متتاليتين، أو منفصلتين، الترشح لدورة انتخابية ثالثة».

يذكر أن الدكتور أحمد سعد الشريف مرشح نادي الوصل، وعادل المرزوقي مرشح نادي الجزيرة، كانا أعلنا في في وقت سابق نيتهما الترشح للمنافسة على منصب الرئيس، بانتظار ترشحهما بشكل رسمي، ويتوقع أن تشهد الأيام القادمة تنافساً مثيراً على أربعة مقاعد للعضوية للعضوية، علاوة على المقعد النسائي، على أن يكمل الرئيس الفائز في الانتخابات نصاب المجلس بتعيين العضو السابع حسب لائحة الانتخابات التي اعتمدتها الجمعية العمومية غير العادية.