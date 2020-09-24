أبوظبي تستقبل المشاركين في منافسات العودة إلى جزيرة النزال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت العاصمة أبوظبي استقبال النجوم المشاركين في منافسات العودة إلى جزيرة النزال من «يو إف سي»، وذلك قبيل انطلاق المنافسات في جزيرة ياس في الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى 25 أكتوبر المقبل.

ويعكس تنظيم هذه الفعالية، التي تتضمن خمس منافسات حماسية، ريادة أبوظبي في استضافة الأنشطة والبطولات الدولية عالمية المستوى، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة العامة.

ووصل المقاتل البرازيلي باولو كوستا وخصمه النيجيري أديسانيا إلى فندق دبليو- أبوظبي، ضمن المنطقة الآمنة المخصصة لفعالية العودة إلى جزيرة النزال من «يو إف سي» في جزيرة ياس، استعداداً للمشاركة في نزال «يو إف سي 253: أديسانيا ضد كوستا» الذي سيقام يوم 27 سبتمبر.

وينضم النجمان، إلى كل من جان بلاتشوفيتز ودومينيك ريس، اللذين سيتنافسان خلال الفعالية المشتركة للنزال الرئيسي لفئة الوزن الثقيل الخفيف، ضمن منافسات العودة إلى جزيرة النزال من «يو إف سي»،

كما وصل إلى الجزيرة كاي كارا فرانس، وخوان إسبينو، وحكيم داوود، بالإضافة إلى المقاتلة كيتلين فييرا، وتلقى جميع الرياضيين إحاطة سريعة حول إجراءات الصحة والسلامة قبل دخولهم فترة الحجر الصحي الاحترازي لمدة 48 ساعة في مقار إقامتهم، وذلك في إطار تدابير الصحة والسلامة الصارمة المعتمدة تماشياً مع جهود حكومة أبوظبي لتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة.

وبعد إجراء اختبارين للكشف عن فيروس كوفيد-19 أحدهما قبل مغادرة بلادهم، والثاني فور وصولهم إلى أبوظبي، أجرى جميع الرياضيين الاختبار مرة ثالثة لتتسنى لهم مغادرة غرفهم الفندقية والتحرك في المنطقة الآمنة المخصصة لفعالية العودة إلى جزيرة النزال من «يو إف سي» في جزيرة ياس؛ علماً بأن جميع المتواجدين ضمن المنطقة الآمنة يخضعون لاختبارات دورية تشرف عليها اللجنة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتشغل المنطقة الآمنة مساحة 6 كيلومترات مربعة ضمن جزيرة ياس، وتضم عدداً من الفنادق والمرافق التدريبية ووجهات الترفيه ومنافذ المأكولات، وبات مفهوم المنطقة الآمنة يمثل نموذجاً عالمياً رائداً لاستضافة البطولات وسط إجراءات وتدابير صارمة، والذي طورته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالتعاون مع «يو إف سي» في النسخة الأولى من فعالية جزيرة النزال من «يو إف سي» في يوليو الماضي، ويقتصر دخول المنطقة الآمنة على النجوم المشاركين وفرق العمل والقائمين على تنظيم هذه الفعالية والمسؤولين عن استمرارية العمل في جزيرة ياس.