الشارقة لرياضات الدفاع يؤسس أول أكاديمية للجوجيتسو في كلباء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد أحمد العويس رئيس نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أنه تم الاتفاق على إقامة بطولة الشارقة الدولية للتايكواندو افتراضياً، «عن بعد»، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وأن كل إيراداتها من الرعايات والتسجيل ستخصص لمبادرة «سلام بيروت»، وسيتم فتح باب التسجيل للمشاركة فيها خلال الأسبوعين المقبلين، وسيتاح أمام كل الراغبين من مختلف دول العالم، وستكون فردية استعراضية من دون اشتباك مثل فئة الكاتا في الكاراتيه، لافتاً إلى أن النادي أطلق أخيراً برنامج «المدير الفني»، وبصدد افتتاح أول أكاديمية متخصصة لتدريب الجوجيتسو في مدينة كلباء، وسيعلن الأسبوع المقبل عن الفائزين في مبادرة «منصة الأبطال».

وأكد العويس: «بالنسبة لمنصة الأبطال التي افتتحها عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، فإنه سيتم الإعلان عن الفائزين في أول جولة الأسبوع المقبل، وستتضمن ما تم إنجازه من برامج ومبادرات ومشروعات وانتصارات للاعبين، أو اللاعبات، في شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، وسيتم تعميمها على الموقع الإلكتروني للنادي، وكل وسائل التواصل الاجتماعي، مع تسجيل حلقة عنهم ومعهم لقناة الشارقة الرياضية، كنوع من أنواع التحفيز للاعبين والمدربين والإداريين والمسؤولين على تحقيق الإنجازات».

وأوضح في تصريحاته لوكالة أنباء الإمارات، أن المنصة تهدف لبناء جيل رياضي قيادي، مضيفاً: «من أبرز إنجازات الشهر الجاري أننا اعتمدنا مشروع «إكس 16» وهو برنامج رياضي يركز على التطوير الفني للاعبين والمدربين، من خلال تدريبات ومحاضرات، وتم اختيار 16 لاعباً ومدرباً من المواطنين والمقيمين والأجانب».

وعن مشروع المدير الفني يقول العويس: «تم إطلاق المشروع منتصف سبتمبر/ ايلول الجاري، وتم اختيار مدير فني من كل رياضة من الرياضات الأربع: الكاراتيه والجودو والتايكواندو والجوجيتسو، بناء على معايير موضوعية، وطلبنا من كل مدرب وضع برنامج مستقبلي متكامل لإعداد اللاعبين، للمشاركة في البطولات الدولية والفوز فيها، وحددنا لكل مدرب فترة زمنية كي يوافينا بخطته الشاملة، من أجل تطبيقها، وفي ما يخص نشر الرياضة فإننا مستمرون في مجال تطوير الشراكات مع الأكاديميات والمراكز والفروع الجديدة في إمارة الشارقة، والجديد أننا وقّعنا اتفاقية بمدينة كلباء لتحويل إحدى الصالات إلى أكاديمية متخصصة لتدريب الجوجيتسو لدعم مشروعات اتحاد الإمارات للجوجيتسو في نشر اللعبة واكتشاف الأبطال وصقلهم، وتم تجهيز الصالة بالأبسطة والمعدات مع توفير مدرب محترف، وسنحقق هدفنا سريعاً لأن الشباب يتميزون بالبنية البدنية القوية، وستكون الأكاديمية هي الأولى من نوعها في مدينة كلباء، ونتوقع أن يكون الإقبال عليها كبيراً، واعتباراً من الأسبوع المقبل ستبدأ التدريبات بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية».

وعن بطولة الشارقة الدولية للتايكواندو، أضاف: «نعمل مع اتحاد الإمارات للكاراتيه والتايكواندو على تنظيم هذه البطولة افتراضياً للحركات الاستعراضية في منتصف الشهر المقبل، وستخصص إيراداتها الكاملة لمبادرة «سلام بيروت»، وسنرصد فيها جوائز مجزية لأصحاب المراكز الأولى، ونتوقع مشاركة واسعة فيها من كل دول العالم لأن العالم يدرك تماماً قيمة أي حدث تنظمه الإمارات».