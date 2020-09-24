دبا الفجيرة يواجه البطائح ودياً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”
يستضيف دبا الفجيرة على ملعبه مساء الخميس، نظيره البطائح في تجربة ودية ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد، وكان الفريق الدباوي قد خاض سلسلة من التجارب الودية أمام الفجيرة وخورفكان والتعاون، ومن المنتظر أن يؤدي تجربة إضافية مع جاره دبا الحصن مطلع الشهر المقبل يختتم بها تحضيراته قبل الانخراط في المنافسات الرسمية.
وأكد جمعة حمدان العبدولي مدير فريق دبا الفجيرة حرص إدارة النادي على توفير كافة الاحتياجات اللازمة ومعينات النجاح، من أجل إعداد فريق قوي يكون على قدر تحديات الموسم المرتقب واستحقاقاته، والعودة مجدداً لمصاف دوري الخليج العربي، مطالباً اللاعبين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والاستفادة القصوى من فترة الإعداد، مشيراً إلى أنهم في انتظار الموعد الجديد لانطلاقة مسابقات الدرجة الأولى، حتى تستبين أمور الأندية، وتكون في قمة الجاهزية.
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