مصطفى الأمين يلتحق بنفط ميسان العراقي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعاقد نادي نفط ميسان العراقي، مع لاعب فريق الطلبة السابق مصطفى الأمين، بشكل رسمي لينضم إلى فريقها الكروي الأول في منافسات الموسم المقبل الذي من المؤمل أن ينطلق في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

وسبق للأمين أن تألق في المواسم الماضية مع فريق الطلبة، وكان من اللاعبين البارزين في صفوفه، برغم أن الفريق المذكور لم يكن في وضع جيد لأسباب مختلفة، إلا أن الأمين كان يمثل الورقة الرابحة له، لأنه من اللاعبين الهدافين.

من جانب آخر، انطلقت الوحدات التدريبية لفريق نفط ميسان الأول لكرة القدم تحت إشراف المدرب رزاق فرحان وطاقمه المساعد في إطار الاستعدادات لمنافسات الموسم المقبل.

ويسعى فريق نفط ميسان من خلال تعاقداته الجيدة، والتي ركز فيها المدرب رزاق فرحان على الطاقات الشابة إلى تأكيد حضوره بقوة كبيرة في الموسم الجديد.