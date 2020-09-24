شكرا لقرائتكم خبر عن باسل سعد يلتحق بالكهرباء العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
تعاقد نادي الكهرباء العراقي مع لاعب فريق نفط ميسان في الموسم الماضي، باسل سعد، لتمثيل فريقه الكروي الأول للموسم المقبل الذي من المقرر أن ينطلق في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.
وذكر المكتب الإعلامي لنادي الكهرباء، أن اللاعب باسل سعد وقع رسمياً على كشوفات فريق الكهرباء أمام عضو الإدارة لاعب منتخب العراق السابق نعيم صدام.
وأضاف أن اللاعب باسل سعد جاء إلى فريق الكهرباء بعد أن مثل فريق نفط ميسان في الموسم الماضي.
وتابع أن اللاعب المذكور سينخرط في الوحدات التدريبية لفريق الكهرباء التي بدأت في بداية الأسبوع الجاري بعد توقف طويل بسبب جائحة «كورونا».
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