الدرعي يشارك في ندوة «الجودو من أجل السلام»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية، في ندوة عقدت عبر الإنترنت بمشاركة 200 شخص من مختلف مكونات الرياضة في قارات العالم، تزامناً مع يوم السلام العالمي، والتي افتتحها رئيس الاتحاد الدولي للجودو المجري، ماريوس فايزر، وتستمر حتى، الأحد.

وتركزت مداخلة الدرعي حول يوم السلام العالمي، وركزت على موضوع «الرياضة واللاجئين» والتي تهدف إلى زيادة الوعي بدور الرياضة في مواجهة التحديات التي يواجهها اللاجئون.

وكانت الندوة العالمية بدأت بعنوان «الرياضة من أجل الحماية - وكيف يمكن للرياضة أن تتصدى للتحديات التي يواجهها اللاجئون؟»، وتبادل المتحدثون من المفوضية والمجتمع المدني واللاجئون الرياضيون والأكاديميون ورؤساء الاتحادات الرياضية تجاربهم حول كيفية استخدام الرياضة لحماية الناس، وضمان حقوق تلك الفئات من المجتمع..

واتفق جميع الخبراء على حقيقة أن الرياضة قد أثبتت أنها أداة فعالة لتعزيز وضمان حقوق هؤلاء، من خلال تشجيع الإدماج والتماسك الاجتماعي والرفاهية النفسية والاجتماعية، ما يؤكد أهمية الرياضة بشكل أكبر في هذا المجال.

وأكد الدرعي أن نهج وخطوات القيادة الرشيدة في إمارات الخير والتسامح تهدف لنشر الأمل وغرس بذرة الخير داخل وخارج الدولة، والتي تعتبر داعماً لكل الأعمال الإنسانية، سواء عبر الرياضة، أو الأعمال الخيرية من دون تمييز لعرق، أو دين، أو جنسية.