شكرا لقرائتكم خبر عن طفل طلائع الجيش: لما لاعب دجلة يطلع على الهواء ويعتذر هقبل اعتذاره "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الناصر محمد، والد الطفل الذى تعرض للصفع على يد لاعب وادى دجلة، إن ابنه عمر من مواليد 2008 من ضمن ناشئ طلائع الجيش، وعلى خلق حسن، موضحاً أنه يسمح لابنه بالنزول إلى أرض الملعب من أجل اكتساب الأخلاق الرياضية وليس للتعرض لشىء يتنافى مع الروح الرياضية، وتابع: "أنا معرفتش أنام منذ أن تعرض ابنى للصفع، بس الحمد الله المؤسسة الكبيرة اللى ابنى بيلعب فيها كرمتنا".

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وأضاف "محمد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن ابنه في حالة نفسية سيئة بسبب تعرضه للصفع على يد لاعب وادى دجلة، وتابع: "أنا أب وأنا اتعبت في تربية ابنى.. ولكن الحمد الله المؤسسة الكبيرة اللى بيعلب فيها ابنى كرمتنا".

من جانبه قال عمر عبد الناصر، إنه أعطى الكرة للاعب وادى دحلة ومررها له على الأرض، ولكن ذلك أغضب اللاعب كونه كان يريد الكرة في يده، وتابع: "أنا مررت ليه الكرة على الأرض لكنه هو كان عوزها فى إيده.. فضربنى.. فقلت ليه كدة يا كابتن ميصحش".

ولفت عمر عبد الناصر إلى أن اللاعب قدم له الاعتذار ولكنه لم يقبله، وتابع: "هو يطلع على الهواء ويعتذر لى علشان هو ضربنى وناس كتير شافتنى.. أنا فراح بتكريم نادى طلائع الجيش لى كون ذلك رفع معنوياتى.. ولما اللاعبين كرمونى فرحت أوى".