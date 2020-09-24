شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التعاقد مع باتشيكو..تعرف على تاريخ البرتغاليين مع الزمالك فى عهد مرتضى منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن تعيين باتشيكو مدير فنيا للزمالك خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذى فسخ عقده مؤخرا مع الفريق الأبيض.

وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادى، ان البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك ، وقع علي عقود توليه تدريب الفريق منذ قليل، خلفا للفرنسي كارتيرون المدير الفني الحالي للتعاون السعودي والذي فسخ تعاقده مع الزمالك منذ أيام.

ونرصد تاريخ المدربين البرتغالين مع نادي الزمالك خلال ولاية مرتضى منصور ..

فيريرا

وتولى البرتغالي جيسفالدو فيريرا تدريب نادي الزمالك منذ 9 فبراير 2015 حتى 21 نوفمبر من نفس العام، استطاع خلالها تحقيق بطولتي الدوري المصري وكأس مصر في موسم استثنائي للقلعة البيضاء تحت قيادة الداهية البرتغالية فيريرا.

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وخلال رحلته التدريبية مع نادي الزمالك، قاد فيريرا القلعة البيضاء خلال 27 مباراة، حقق الفوز خلال 20 مباراة والتعادل في 4 مباريات والخسارة في 3 مباريات فقط، وأحرز لاعبو نادي الزمالك تحت قيادة فيريرا 57 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدف.



وحقق الثنائية المحلية مع نادي الزمالك بالفوز بالدوري المصري وكأس مصر موسم 2014/2015، كما حقق لقب الدوري القطري عام 2019، وكأس قطر عام 2017 مع فريق السد القطري.