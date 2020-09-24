مرتضى منصور: الزمالك ليس نادي إسرائيلي ليتآمر ضدنا اتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اعتبر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن اتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية ينظمان مؤامرة ضد القلعة البيضاء في الوقت الحالي.

وفي تصريحات لقناة الزمالك قال مرتضى منصور :"عمرو الجنايني (رئيس اللجنة الخماسية)، وهشام حطب (رئيس اللجنة الأوليمبية) ينظمان مؤامرة ضدنا".

وأضاف رئيس الزمالك :"الزمالك فريق مصري وطني، وليس فريق إسرائيلي حتى تحاك ضدنا كل هذه المؤامرات على مدار الموسم".

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وتابع مرتضى منصور :"تم خصم نقاط من الزمالك في الدوري، وإيقاف شيكابالا، والعديد من الأزمات بسبب عمرو الجنايني".

وواصل رئيس النادي الأبيض :"بهذه الطريقة سنكمل الدوري في مستشفى القصر العيني بسبب هؤلاء الذين جاءوا لينشرو الهرج في الكرة المصرية".

وأنهى رئيس الزمالك :"كل يوم يتم عمل فيلم ضدي، تارة يقولون أنني شتمت الخطيب، وتارة شتمت رئيس الوزراء، لكنني لن أسكت، لا أخاف سوى من خالقي فقط".