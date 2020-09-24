المقاصة: علمنا برحيل جلال من الإعلام.. ولايوجد تبريراً لما فعله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال بكرى سليم المدير التنفيذى لمصر المقاصة، إن ناديه علمّ برحيل إيهاب جلال، عن الإدارة الفنية لفريقهم من خلال وسائل الإعلام.

وكان إيهاب جلال، قد رحلّ عن تدريب فريق مصر المقاصة، بسبب أزمة مالية يُعاني منها النادي.

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وأضاف سليم، خلال مداخلة أُجريت معه بفضائية أون تايم سبورتس:"لايوجد أي تبرير لما حدث من إيهاب جلال فهو يعلم أن نادي مصر المقاصة لا يأكل الحقوق المالية، مصر المقاصة يُعاني مثل كل الأندية ولو تأخرنا فلدينا دلال عليه فكان لنا فضل بعد الله فيما هو عليه".

واسترسل المدير التنفيذي لمصر المقاصة:"محمد عبد السلام، رئيس النادي خضع لعملية ثم ذهب مباشرة لتدريب الفريق هي مخاطرة ولكنه ذهب ليؤكد للاعبين على استقرار الوضع، أحب إيهاب جلال ولكن لا يصح أن يخرج منه هذا الكلام".

وأتم سليم تصريحاته بثقته في الجهاز الفني الجديد الذي كان يقود فريق الشباب بناديه، مشيراً إلى وجود اجتماع لمجلس الإدارة لحسم مستقبل الفريق في الفترة المقبلة.