عضو إدارة الزمالك: كارتيرون "دمر إسمه".. وباتشيكو صاحب شخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد حماده أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن القائمة الحالية لفريق الزمالك سوف تساعد البرتغالي باتشيكو في عمله مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في وقت سابق تعيين باتشيكو مديراً فنياً للفريق خلفاُ للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال حماده أنور في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر "أون تايم سبورتس2" "باتشيكو مدرب صاحب شخصية قوية جداً، مدرب مميز، قام بتجهيز فريق سهل من مهمة فيريرا مع الزمالك في 2015".

وتابع "كان هناك عدد من الأسماء المرشحة لخلافة كارتيرون، لكن تم الاستقرار على اسم باتشيكو، كنا بحاجة لمدرب لديه خلفية عن الفريق وسبق وعمل معنا بسبب ضيق الوقت قبل المنافسات الأفريقية".

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وأضاف "باتشيكو متابع جيد للزمالك وسبق وتم طرح اسمه أكثر من مرة لتولي مسؤولية الفريق، هو يعمل على دراسة كل الأمور الخاصة بالفريق في الوقت الحالي".

وأكمل "من الممكن أن تصنع المجد مع الفريق، أمامنا مباراتين على التتويج بدوري أبطال أفريقيا".

وواصل "باتشيكو يمتلك روح الانتصار، وهذا هو المطلوب في الزمالك الفترة المقبلة، الفريق يمتلك حالياً قائمة أفضل من التي كانت مع باتشيكو في 2015".

واختتم "كارتيرون دمر إسمه بما فعله مع الزمالك في أفريقيا، لقد بحث عن الأموال ولم يبحث عن المجد".