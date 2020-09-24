محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن رحيل المهاجم الأورجوياني لويس سواريز عن صفوف الفريق. وأكد النادي الكتالوني في بيانه الرسمي عبر موقعه الإلكتروني، أن سواريز سينضم إلى صفوف أتلتيكو مدريد. وأشار البارسا إلى أن النادي المدريدي سيدفع مبلغ 6 مليون يورو كمتغيرات لصفقة المهاجم الأورجوياني. Advertisements ووجه البلوجرانا الشكر إلى لويس سواريز على المدة التي قضاها المهاجم في صفوف الفريق خلال الفترة الماضية. وسيقيم نادي برشلونة مؤتمر صحفي وداعي للويس سواريز غدا الخميس، في الساعة 12:30 ظهراً. وقضى سواريز 6 مواسم مع الفريق، سجل خلالهم 198 هدفاً وفاز بـ13 لقب مع النادي الكتالوني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يُعلن رحيل سواريز.. وانضمامه إلى أتلتيكو مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.