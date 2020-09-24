مساعده السابق: باتشيكو يعيبه "الهروب" فقط.. وأتشرف بالعمل معه مجدداً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف محمد صلاح المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك ومساعد البرتغالي جايمي باتشيكو السابق عن أبرز عيوب المدير الفني العائد لقيادة الأبيض، مؤكداً أنها تتلخص في الهروب.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال محمد صلاح :"عيب باتشيكو هو الهروب، لقد رحل عن الزمالك هارباً، وهذه حقيقية أقولها، لكن أتمنى أن ننسى الأمر".

وأضاف صلاح :"إذا سألت باتشيكو الآن عن سبب هروبه من قبل لن يجد رداً، أنا لا أعرف لماذا رحل، وما هي الظروف التي دفعته لذلك، لكن لا أتمنى أن يسأله أحد عن الأمر، ليس لدينا وقتاً كافياً لذلك".

Advertisements

وأعلن الزمالك التعاقد مع المدرب جايمي باتشيكو ليخلف المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل لتدريب التعاون السعودي عن طريق دفع الشرط الجزائي.

وتابع محمد صلاح :"باتشيكو على المستوى الفني من أفضل المدربين الذين عملوا في الزمالك خلال الفترة الماضية، وأتشرف بالعمل معه مرة أخرى".

وأتم صلاح :"باتشيكو شاهد مباريات الزمالك في الفترة الأخيرة، وتعرف على اللاعبين وحالتهم الفنية والبدنية، وأمامه أقل من شهر للاستعداد للرجاء المغربي، وأتمنى أن يسعفه الوقت".