بيراميدز يُعلن ضم شريف إكرامي في مؤتمر صحفي الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

حدد نادي بيراميدز يوم الجمعة المقبل للإعلان عن التعاقد مع حارس الأهلي السابق شريف إكرامي ليدعم الفريق في الموسم المقبل.

ورحل شريف إكرامي عن الأهلي بنهاية عقده بانتهاء الموسم الماضي، قبل أن يوجه له النادي الأهلي الشكر ويسمح له بالرحيل مبكراً.

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وسيعلن بيراميدز عن صفقته الجديدة لتدعيم حراسة المرمى في السابعة مساء الجمعة المقبل على استاد الدفاع الجوي "ملعب بيراميدز".

ويمتلك نادي بيراميدز في قائمته أحمد الشناوي حارس الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالإضافة إلى المهدي سليمان، وسيكون شريف إكرامي الإضافة الجديدة.

يُذكر أن نادي بيراميدز سبق وأعلن ضم أحمد فتحي قائد الأهلي الحالي، لينتقل إلى صفوفه بانتهاء الموسم الحالي مباشرة، بعد رفض اللاعب تجديد تعاقده مع الأهلي.